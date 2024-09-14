«Локомотив» вырвал победу в выездном матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом»

Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей.

В составе железнодорожников дубль оформил полузащитник Алексей Батраков, также отличились защитник Жерзино Ньямси и форвард Владислав Сарвели. У гостей два гола забил нападающий Саид Сахархизан.

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на первой строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.