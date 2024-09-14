Деменко — об отстранении Кривцова: Мусаев доверял Никите, но иначе поступить было нельзя

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко поделился мнением относительно отстранения хавбека «быков» Никиты Кривцова от первой команды.

«Видимо, руководству «Краснодара» что-то не понравилось в интервью Кривцова. В каждом контракте прописано, что футболист не имеет права без ведома клуба решать такие вопросы. Отсюда и отстранение Никиты.

Кривцов — игрок основного состава, Мусаев ему доверял, но здесь ошибка футболиста. Думаю, иначе поступить тут было нельзя. В любом случае надо было связаться с пресс-атташе, клубу его разговор не понравился», — сказал Деменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

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