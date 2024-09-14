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Александр Мостовой: отстранение Помазуна — глупость со стороны ЦСКА

Александр Мостовой: отстранение Помазуна — глупость со стороны ЦСКА
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Бывший футболист сборной СССР и России Александр Мостовой отреагировал на решение ЦСКА отстранить от команды голкипера Илью Помазуна за слова о готовности перейти в «Спартак».

«Отстранение Помазуна — глупость со стороны ЦСКА. Если человек не играет в какой-то команде, он ищет варианты. Если бы он сказал, что хочет вернуться в «Урал», его бы дисквалифицировали? Он не играет в ЦСКА, а в РПЛ играет ещё 15 команд. Это нормальное явление. Есть ещё 10 человек в запасе, которые так же могут искать варианты. Помазун же не сказал: «Я хочу уйти конкретно в «Спартак», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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