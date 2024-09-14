19-летний Батраков стал единоличным лидером РПЛ по системе «гол+пас»
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19-летний атакующий полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков стал лидером Российской Премьер-Лиги по системе «гол+пас» после того, как оформил дубль в матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:2). Российский футболист набрал 10 очков (пять голов + пять ассистов).
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16' 1:1 Сахархизан – 36' 1:2 Батраков – 39' 2:2 Сахархизан – 62' 2:3 Ньямси – 86' 2:4 Сарвели – 90+7'
Ближайшими преследователями Батракова являются футболисты санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков (семь голов + ассист) и полузащитник Вендел (гол + семь ассистов).
Батраков является воспитанником железнодорожников. Действующее трудовое соглашение 19-летнего полузащитника с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.
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