Аленичев: предполагал, что Дзюбу подпишут «Химки», но что-то не сложилось

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев признался, что был удивлён новости о том, что Артём Дзюба стал игроком «Акрона».

«Я всегда говорил, что был бы очень рад видеть Дзюбу в любой российской команде, поскольку Артём обладает богатейшим опытом. Думаю, что он ещё не наигрался на сто процентов. Минимум годик, до лета он отыграет. Главное, чтобы без травм. Дзюба принесёт пользу «Акрону». Я предполагал, что его подпишут «Химки», но, видимо, там что-то не сложилось. Я очень рад за Артёма. Он порадует местных тольяттинских болельщиков», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Дзюба присоединился к «Акрону» в статусе свободного агента. Минувшим летом у нападающего истёк контракт с московским «Локомотивом». Дзюба выступал в составе железнодорожников с февраля 2023 года.