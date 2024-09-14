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«Динамо» анонсировало матчи футбольной и хоккейной команд роликом с Тюкавиным и Гусевым

«Динамо» анонсировало матчи футбольной и хоккейной команд роликом с Тюкавиным и Гусевым
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Московское «Динамо» анонсировало матч 8-го тура чемпионата России по футболу с «Ахматом» и игру КХЛ с минским «Динамо» видеороликом, в котором приняли участие форвард футбольной команды бело-голубых Константин Тюкавин и нападающий хоккейной команды московского клуба Никита Гусев. Обе встречи пройдут на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» 15 сентября.

Видео можно посмотреть в официальной группе «Динамо» в VK.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 14:15 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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15 сентября 2024, воскресенье. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Динамо Мн
Минск
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В видео представлено, как Тюкавин и Гусев поменялись телами в преддверии указанных игр. В ролике также принял участие главный тренер футбольного «Динамо» Марцел Личка.

Матч ФК «Динамо» — «Ахмат» начнётся в 14:15 мск. Игра ХК «Динамо» — «Динамо» Минск начнётся в 19:30 мск.

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