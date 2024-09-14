Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генич одним словом отреагировал на дубль Батракова в ворота «Оренбурга»

Генич одним словом отреагировал на дубль Батракова в ворота «Оренбурга»
Комментарии

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на дубль полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в ворота «Оренбурга».

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16'     1:1 Сахархизан – 36'     1:2 Батраков – 39'     2:2 Сахархизан – 62'     2:3 Ньямси – 86'     2:4 Сарвели – 90+7'    

«Зверюга!» – написал Генич в социальных сетях.

Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Алексей Батраков вышел в основном составе москвичей и оформил дубль.

Материалы по теме
Заруба аутсайдеров РПЛ в Воронеже! «Факел» бьётся с «Пари НН». LIVE
Live
Заруба аутсайдеров РПЛ в Воронеже! «Факел» бьётся с «Пари НН». LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android