Генич одним словом отреагировал на дубль Батракова в ворота «Оренбурга»
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Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на дубль полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в ворота «Оренбурга».
МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16' 1:1 Сахархизан – 36' 1:2 Батраков – 39' 2:2 Сахархизан – 62' 2:3 Ньямси – 86' 2:4 Сарвели – 90+7'
«Зверюга!» – написал Генич в социальных сетях.
Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Алексей Батраков вышел в основном составе москвичей и оформил дубль.
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