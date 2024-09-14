Генич одним словом отреагировал на дубль Батракова в ворота «Оренбурга»

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на дубль полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова в ворота «Оренбурга».

«Зверюга!» – написал Генич в социальных сетях.

Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Оренбург» и московский «Локомотив». Команды играли на стадионе «Газовик» в Оренбурге. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Егором Егоровым из Нижнего Новгорода. Стартовый свисток прозвучал в 12:00 по московскому времени. Игра закончилась со счётом 4:2 в пользу гостей. Алексей Батраков вышел в основном составе москвичей и оформил дубль.