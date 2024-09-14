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Аленичев: практически не верю, что Промес вернётся в «Спартак»

Аленичев: практически не верю, что Промес вернётся в «Спартак»
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский клуб.

«Очень приятно, что Квинси не сидит под каким-то домашним арестом, а имеет возможность играть в футбол. Пусть это даже Вторая лига ОАЭ, но это его любимая работа и дело. Ему сейчас предоставилась такая возможность, он подписал контракт. Пусть играет и радует местных болельщиков. Уверен, что если он будет в порядке и будет сосредоточен на игре, то он забьёт немало мячей. Но в его возвращение в «Спартак» уже практически не верю», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

5 сентября «Дубай Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Квинси Промесом. Вингер заключил соглашение с клубом до лета 2025 года.

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