Аленичев: практически не верю, что Промес вернётся в «Спартак»

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев высказался о возможном возвращении нападающего Квинси Промеса в московский клуб.

«Очень приятно, что Квинси не сидит под каким-то домашним арестом, а имеет возможность играть в футбол. Пусть это даже Вторая лига ОАЭ, но это его любимая работа и дело. Ему сейчас предоставилась такая возможность, он подписал контракт. Пусть играет и радует местных болельщиков. Уверен, что если он будет в порядке и будет сосредоточен на игре, то он забьёт немало мячей. Но в его возвращение в «Спартак» уже практически не верю», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

5 сентября «Дубай Юнайтед» официально объявил о подписании контракта с 32-летним Квинси Промесом. Вингер заключил соглашение с клубом до лета 2025 года.