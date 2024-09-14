Дмитрий Комбаров назвал самый памятный гол, забитый на стадионе «Спартака»

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне возглавляющий вторую команду московского клуба, ответил на вопрос, какой гол ему больше всего запомнился на стадионе красно-белых.

«Наверное, самый памятный гол — в матче открытия стадиона с «Црвеной Звездой», — приводит слова Комбарова «РБ Спорт».

Товарищеский матч между «Спартаком» и «Црвеной Звездой» состоялся 5 сентября 2014 года. Эта встреча закончилась со счётом 1:1. Комбаров отметился голом на восьмой минуте игры. На 84-й минуте равновесие восстановил нападающий Лука Йович.

Комбаров выступал за красно-белых с 2010 по 2019 год. За этот период он принял участие в 274 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 43 результативными передачами.

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