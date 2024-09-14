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Дмитрий Комбаров назвал самый памятный гол, забитый на стадионе «Спартака»

Дмитрий Комбаров назвал самый памятный гол, забитый на стадионе «Спартака»
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Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров, ныне возглавляющий вторую команду московского клуба, ответил на вопрос, какой гол ему больше всего запомнился на стадионе красно-белых.

«Наверное, самый памятный гол — в матче открытия стадиона с «Црвеной Звездой», — приводит слова Комбарова «РБ Спорт».

Товарищеский матч между «Спартаком» и «Црвеной Звездой» состоялся 5 сентября 2014 года. Эта встреча закончилась со счётом 1:1. Комбаров отметился голом на восьмой минуте игры. На 84-й минуте равновесие восстановил нападающий Лука Йович.

Товарищеские матчи (клубы) - 2014 . Сентябрь 2014
05 сентября 2014, пятница. 19:00 МСК
Спартак
Москва, Россия
Окончен
1 : 1
Црвена Звезда
Белград, Сербия
1:0 Комбаров – 8'     1:1 Йович – 84'    

Комбаров выступал за красно-белых с 2010 по 2019 год. За этот период он принял участие в 274 матчах во всех турнирах, в которых отметился 27 голами и 43 результативными передачами.

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