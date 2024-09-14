Вышел трейлер новой спортивной драмы «Федя. Народный футболист»

Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и продюсерский центр «Сделано в «ДЕЛО» выпустили основной трейлер фильма «Федя. Народный футболист». Картина на больших экранах — с 31 октября.

За короткое время Фёдор Черенков становится не просто ключевым игроком команды, но и символом надежды для многих. Однако быстро достигнутый успех оборачивается чередой потрясений: потеря отца, трагические события на матче в «Лужниках» и поражение в матче с бельгийским «Андерлехтом» оказывают тяжелейшее влияние на его психическое состояние. В момент отчаяния, когда мечты о чемпионате мира кажутся недостижимыми, Фёдор стоит на распутье: завершить карьеру или рискнуть всем ради своих близких и болельщиков.