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ПФК ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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Вышел трейлер новой спортивной драмы «Федя. Народный футболист»

Вышел трейлер новой спортивной драмы «Федя. Народный футболист»
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Дистрибьютор «НМГ Кинопрокат» и продюсерский центр «Сделано в «ДЕЛО» выпустили основной трейлер фильма «Федя. Народный футболист». Картина на больших экранах — с 31 октября.

За короткое время Фёдор Черенков становится не просто ключевым игроком команды, но и символом надежды для многих. Однако быстро достигнутый успех оборачивается чередой потрясений: потеря отца, трагические события на матче в «Лужниках» и поражение в матче с бельгийским «Андерлехтом» оказывают тяжелейшее влияние на его психическое состояние. В момент отчаяния, когда мечты о чемпионате мира кажутся недостижимыми, Фёдор стоит на распутье: завершить карьеру или рискнуть всем ради своих близких и болельщиков.

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