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20-летний Москвичёв стал самым молодым вратарём РПЛ с 3+ отражёнными пенальти за сезон

20-летний Москвичёв стал самым молодым вратарём РПЛ с 3+ отражёнными пенальти за сезон
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В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4) вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичёв отбил пенальти, ставший для него третьим отражённым 11-метровым ударом в нынешнем сезоне. 20-летний футболист стал самым молодым голкипером, отразившим три пенальти за сезон РПЛ. Об этом информирует Opta Sports, ведущая эту статистику с 2009 года.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16'     1:1 Сахархизан – 36'     1:2 Батраков – 39'     2:2 Сахархизан – 62'     2:3 Ньямси – 86'     2:4 Сарвели – 90+7'    

Рекорд Российской Премьер-Лиги по отражённым пенальти за сезон составляет четыре.

В нынешнем сезоне Москвичёв принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он пропустил 15 голов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.

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