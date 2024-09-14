20-летний Москвичёв стал самым молодым вратарём РПЛ с 3+ отражёнными пенальти за сезон

В матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (2:4) вратарь «Оренбурга» Богдан Москвичёв отбил пенальти, ставший для него третьим отражённым 11-метровым ударом в нынешнем сезоне. 20-летний футболист стал самым молодым голкипером, отразившим три пенальти за сезон РПЛ. Об этом информирует Opta Sports, ведущая эту статистику с 2009 года.
Рекорд Российской Премьер-Лиги по отражённым пенальти за сезон составляет четыре.
В нынешнем сезоне Москвичёв принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он пропустил 15 голов. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 400 тыс.
Сколько стоят молодые футболисты:
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