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Аленичев: такой «Спартак» обязан бороться с «Зенитом» до последнего тура

Аленичев: такой «Спартак» обязан бороться с «Зенитом» до последнего тура
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Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев заявил о своём желании, чтобы красно-белые боролись с «Зенитом» до последнего тура РПЛ.

«Конечно, я хочу, чтобы такой «Спартак», который мы видим сейчас, боролся с «Зенитом». И он обязан бороться с «Зенитом» вплоть до последнего тура, чего я бы хотел. Как это случилось в прошлом сезоне, когда конкуренцию «Зениту» составили до последнего тура «Краснодар» и «Динамо». Конечно, эта конкуренция — огромный плюс для российского чемпионата.

Всё зависит от «Спартака». Если они будут играть с лидерами удачно, как с «Зенитом», всё будет хорошо. Важно, чтобы с середняками и командами из нижней части таблицы «Спартак» не терял очки. Это произошло в 1-м туре в Оренбурге, но это уже нужно забыть», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Турнирная таблица РПЛ
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