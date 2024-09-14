«У нас для этого приняты все меры». В «Локомотиве» высказались об угрозе выкупа Батракова

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных ответил на вопрос о потенциальном интересе других клубов к 19-летнему атакующему полузащитнику железнодорожников Алексею Батракову.

— Трансферная стоимость Батракова растёт как на дрожжах.

— Нам важно, чтобы он развивался сам. Трансферная стоимость вторична. Главное, чтобы он радовал болельщиков «Локомотива».

— Будете охранять его от других клубов как зеницу ока?

— У нас для этого приняты все меры, — приводит слова Нагорных «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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