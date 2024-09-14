Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что команде удалось продемонстрировать характер в гостевом матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:2).

«Это первый матч после большой паузы на игры сборных. Сложно было собрать всех воедино по тонусу. Ребятам честь и хвала, команда проявила характер и показала зубы. По игровым компонентам есть вопросы, о чём говорили, но итоговым счётом мы довольны», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на первой строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.