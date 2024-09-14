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Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом»

Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Оренбургом»
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов заявил, что команде удалось продемонстрировать характер в гостевом матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (4:2).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16'     1:1 Сахархизан – 36'     1:2 Батраков – 39'     2:2 Сахархизан – 62'     2:3 Ньямси – 86'     2:4 Сарвели – 90+7'    

«Это первый матч после большой паузы на игры сборных. Сложно было собрать всех воедино по тонусу. Ребятам честь и хвала, команда проявила характер и показала зубы. По игровым компонентам есть вопросы, о чём говорили, но итоговым счётом мы довольны», — сказал Галактионов в эфире «Матч ТВ».

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на первой строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.

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