ЦСКА — «Зенит»: стартовые составы команд на матч 8-го тура РПЛ

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Сегодня, 14 сентября, состоится матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд.

ЦСКА: Акинфеев, Круговой, Дивеев, Мойзес, Роша, Жемалетдинов, Обляков, Гаич, Зделар, Файзуллаев, Мусаев.

«Зенит»: Латышонок, Караваев, Сантос, Эракович, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Соболев, Кассьерра, Лусиано.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Зенит» заработал 17 очков и располагается на первой строчке.

В первом круге минувшего сезона ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге красно-синие победили сине-бело-голубых со счётом 1:0.

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