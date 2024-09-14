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Маттейс де Лигт забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»

Маттейс де Лигт забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»
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Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт забил дебютный мяч в составе манкунианцев.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
2-й тайм
0 : 2
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 де Лигт – 35'     0:2 Рашфорд – 41'    

В эти минуты «Манчестер Юнайтед» встречается с «Саутгемптоном» в матче 4-го тура чемпионата Англии. Маттейс де Лигт вышел в стартовом составе команды. На 35-й минуте защитник открыл счёт в игре. Для него этот гол стал первым официальным в футболке манкунианцев.

Минувшим летом де Лигт перешёл в английский клуб из «Баварии». 25-летний защитник выступал в составе мюнхенского клуба с 2022 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение де Лигта с английским клубом рассчитано до лета 2029 года.

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