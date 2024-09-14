Маттейс де Лигт забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Манчестер Юнайтед» Маттейс де Лигт забил дебютный мяч в составе манкунианцев.

В эти минуты «Манчестер Юнайтед» встречается с «Саутгемптоном» в матче 4-го тура чемпионата Англии. Маттейс де Лигт вышел в стартовом составе команды. На 35-й минуте защитник открыл счёт в игре. Для него этот гол стал первым официальным в футболке манкунианцев.

Минувшим летом де Лигт перешёл в английский клуб из «Баварии». 25-летний защитник выступал в составе мюнхенского клуба с 2022 года. За этот период он принял участие в 73 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение де Лигта с английским клубом рассчитано до лета 2029 года.