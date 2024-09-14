Рашфорд забил гол в АПЛ впервые за 189 дней

Забитый мяч крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в ворота «Саутгемптона» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги, проходящего в эти минуты, стал первым для 26-летнего футболиста в чемпионате Англии за 189 дней.
Последний раз английский нападающий поражал ворота соперника в английской Премьер-лиге в матче 28-го тура сезона-2023/2024 с «Эвертоном», в котором «красные дьяволы» победили со счётом 2:0.
В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.
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