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Рашфорд забил гол в АПЛ впервые за 189 дней

Рашфорд забил гол в АПЛ впервые за 189 дней
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Забитый мяч крайнего нападающего «Манчестер Юнайтед» Маркуса Рашфорда в ворота «Саутгемптона» в матче 4-го тура английской Премьер-лиги, проходящего в эти минуты, стал первым для 26-летнего футболиста в чемпионате Англии за 189 дней.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 де Лигт – 35'     0:2 Рашфорд – 41'     0:3 Гарначо – 90+6'    
Удаления: Стивенс – 79' / нет

Последний раз английский нападающий поражал ворота соперника в английской Премьер-лиге в матче 28-го тура сезона-2023/2024 с «Эвертоном», в котором «красные дьяволы» победили со счётом 2:0.

В нынешнем сезоне Рашфорд принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 60 млн.

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