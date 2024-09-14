Соболев выйдет в стартовом составе «Зенита» на матч РПЛ с ЦСКА

Нападающий Александр Соболев выйдет в стартовом составе санкт-петербургского «Зенита» на матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА, который состоится сегодня, 14 сентября.
Соболев подписал с «Зенитом» трёхлетний контракт с опцией пролонгации ещё на один сезон. Нападающий будет выступать в составе чемпиона России под седьмым номером. За месяц до перехода в «Зенит» форварда отстранили от основной команды «Спартака» за демонстративное желание уйти.
Игра ЦСКА — «Зенит» пройдёт на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступит Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.
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