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Тренер «Оренбурга» Деограсия: увиденное в игре с «Локомотивом» мне не очень понравилось

Тренер «Оренбурга» Деограсия: увиденное в игре с «Локомотивом» мне не очень понравилось
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Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия назвал причины поражения от «Локомотива» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу железнодорожников.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
2 : 4
Локомотив М
Москва
0:1 Батраков – 16'     1:1 Сахархизан – 36'     1:2 Батраков – 39'     2:2 Сахархизан – 62'     2:3 Ньямси – 86'     2:4 Сарвели – 90+7'    

«У нас были хорошие моменты в первые минуты матча, но мы не смогли их использовать. Так получилось, что мы постоянно оказывались в роли догоняющих.

Нам забили два очень простых мяча. Я бы сказал, что детских. Если мы хотим в будущем набирать очки, то не можем такого допускать.

В обороне сыграли чуть мягко, нужно действовать жёстче. Соперник забивал с минимального момента.

Нужно поздравить соперника: «Локомотив» хорошо играет. Но я сфокусирован на своей команде. И то, что я сегодня увидел, мне не очень понравилось», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на первой строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.

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