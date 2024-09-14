Тренер «Оренбурга» Деограсия: увиденное в игре с «Локомотивом» мне не очень понравилось

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия назвал причины поражения от «Локомотива» в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась со счётом 4:2 в пользу железнодорожников.

«У нас были хорошие моменты в первые минуты матча, но мы не смогли их использовать. Так получилось, что мы постоянно оказывались в роли догоняющих.

Нам забили два очень простых мяча. Я бы сказал, что детских. Если мы хотим в будущем набирать очки, то не можем такого допускать.

В обороне сыграли чуть мягко, нужно действовать жёстче. Соперник забивал с минимального момента.

Нужно поздравить соперника: «Локомотив» хорошо играет. Но я сфокусирован на своей команде. И то, что я сегодня увидел, мне не очень понравилось», — сказал Деограсия в эфире «Матч ТВ».

На данный момент московский «Локомотив» имеет в своём активе 18 очков. Подопечные Михаила Галактионова располагаются на первой строчке турнирной таблицы. «Оренбург», в свою очередь, с шестью очками идёт 12-м.