Галактионов: Батраков — новая звезда? Не надо таких эпитетов

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что не стоит чрезмерно хвалить молодых футболистов.

— Батраков — новая звезда?

— Я за то, чтобы СМИ позитивно писали про наших игроков, но всё должно быть в рамках. Давайте без таких эпитетов. Они все читают, молодые ребята склонны к шараханьям. Не добавляйте нам работы, пожалуйста. Но Лёша всё понимает, он разумный парень, а мы помогаем ему в развитии, — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В минувшем матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:2) 19-летний полузащитник оформил дубль.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

Сколько стоят молодые футболисты: