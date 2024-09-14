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Галактионов: Батраков — новая звезда? Не надо таких эпитетов

Галактионов: Батраков — новая звезда? Не надо таких эпитетов
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Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов считает, что не стоит чрезмерно хвалить молодых футболистов.

— Батраков — новая звезда?
— Я за то, чтобы СМИ позитивно писали про наших игроков, но всё должно быть в рамках. Давайте без таких эпитетов. Они все читают, молодые ребята склонны к шараханьям. Не добавляйте нам работы, пожалуйста. Но Лёша всё понимает, он разумный парень, а мы помогаем ему в развитии, — приводит слова Галактионова «Матч ТВ».

В минувшем матче 8-го тура РПЛ с «Оренбургом» (4:2) 19-летний полузащитник оформил дубль.

В нынешнем сезоне Батраков принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 700 тыс.

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