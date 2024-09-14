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Эменике: «Спартак» — всё ещё самая популярная команда в России

Эменике: «Спартак» — всё ещё самая популярная команда в России
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Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике считает, что московский «Спартак» всё ещё самый популярный клуб в России.

«На мой взгляд, «Спартак» — всё ещё самая популярная команда в России. Я это ощущаю каждый раз, когда приезжаю в Москву. Матчи «Спартака» всегда вызывали и, уверен, вызывают огромный ажиотаж по всей стране, у красно-белых везде есть болельщики, в каждом городе. «Зенит»? Думаю, они на втором месте по популярности. За границей «Зенит» очень хорошо знают, ведь команда удачно выступала в еврокубках, но и про «Спартак» многие помнят. Как мне кажется, «Зениту» ещё далеко до популярности «Спартака». Красно-белые — номер один», — приводит слова Эменике «РБ Спорт».

Напомним, московский «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 14 очков за семь туров.

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