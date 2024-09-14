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Источник: нападающий «Спартака» Виллиан Жозе пропустит матч с «Динамо» Мх

Источник: нападающий «Спартака» Виллиан Жозе пропустит матч с «Динамо» Мх
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Нападающий «Спартака» Виллиан Жозе пропустит выездной матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги с махачкалинским «Динамо» из-за повреждения. 32-летний бразилец не полетел с командой в столицу Дагестана из-за повреждения. Об этом сообщает Metaratings.

32-летний нападающий перешёл в «Спартак» из испанского «Бетиса» минувшим летом. В нынешнем сезоне он принял участие в шести матчах во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями. Нынешнее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 5 млн.

Напомним, московский «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Красно-белые набрали 14 очков.

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