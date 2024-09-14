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Факел — Пари НН 0:0, результат матча 8-го тура РПЛ 14 сентября 2024 года

«Факел» и «Пари НН» не выявили победителя в матче 8-го тура РПЛ
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Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались воронежский «Факел» и «Пари Нижний Новгород». Игра проходила на стадионе «Факел» в Воронеже. В качестве главного арбитра выступил Артём Любимов. Матч закончился со счётом 0:0.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 14:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за семь матчей. «Пари НН» заработал семь очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Локомотив», набравший 18 очков в восьми встречах.

В первом круге минувшего сезона РПЛ воронежский клуб обыграл нижегородский со счётом 2:0. Во втором круге команды сыграли вничью со счётом 1:1.

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