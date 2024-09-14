Аленичев: болельщики «Факела» не заслуживают результатов, которые показывает команда

Бывший футболист «Спартака» Дмитрий Аленичев назвал команды, которые его разочаровали на старте сезона.

«Разочарованием стали две команды, которые находятся внизу турнирной таблицы. В первую очередь — «Ахмат». Вряд ли кто-то перед сезоном ожидал, что «Ахмат» за семь игр наберёт всего пять очков. Тут пошла тренерская отставка, и серьёзные травмы получили два основных игрока. Думаю, что с приходом Ташуева у «Ахмата» наладится игра и они поправят своё положение в турнирной таблице. Это 100%.

Второе разочарование — «Факел». Я не понаслышке знаю их и всегда относился с уважением к воронежским болельщиками, так как я работал в Туле, а там это было одним из главных черноземских дерби. Был в Воронеже несколько раз — и играли против «Факела». Там очень любят футбол. Воронежские болельщики не заслуживают того, что «Факел» сейчас показывает. Надеюсь, «Факел» поправит своё положение», — сказал Аленичев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.