Мануэль Угарте дебютировал в составе «МЮ», выйдя на замену в матче с «Саутгемптоном»

23-летний опорный полузащитник Мануэль Угарте дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед», выйдя на замену (73-я минута) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», проходящем в эти минуты.

Уругвайский футболист перешёл в английский клуб из «ПСЖ» минувшим летом. Ранее в СМИ появлялись сведения, что «красные дьяволы» заплатили французскому гранду € 50 млн за трансфер полузащитника. Действующее трудовое соглашение Угарте с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: