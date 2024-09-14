Мануэль Угарте дебютировал в составе «МЮ», выйдя на замену в матче с «Саутгемптоном»
Поделиться
23-летний опорный полузащитник Мануэль Угарте дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед», выйдя на замену (73-я минута) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», проходящем в эти минуты.
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 де Лигт – 35' 0:2 Рашфорд – 41' 0:3 Гарначо – 90+6'
Удаления: Стивенс – 79' / нет
Уругвайский футболист перешёл в английский клуб из «ПСЖ» минувшим летом. Ранее в СМИ появлялись сведения, что «красные дьяволы» заплатили французскому гранду € 50 млн за трансфер полузащитника. Действующее трудовое соглашение Угарте с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.
Самый дорогой трансфер в истории футбола:
Комментарии
- 14 сентября 2024
-
17:15
-
17:14
-
17:00
-
16:50
-
16:43
-
16:28
-
16:20
-
16:20
-
16:17
-
16:04
-
16:02
-
16:00
-
15:48
-
15:43
-
15:35
-
15:27
-
15:19
-
15:16
-
15:15
-
15:13
-
15:03
-
15:00
-
14:51
-
14:45
-
14:42
-
14:41
-
14:31
-
14:30
-
14:26
-
14:24
-
14:20
-
14:06
-
14:05
-
13:57
-
13:40