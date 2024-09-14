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Мануэль Угарте дебютировал в составе «МЮ», выйдя на замену в матче с «Саутгемптоном»

Мануэль Угарте дебютировал в составе «МЮ», выйдя на замену в матче с «Саутгемптоном»
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23-летний опорный полузащитник Мануэль Угарте дебютировал в составе «Манчестер Юнайтед», выйдя на замену (73-я минута) в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Саутгемптоном», проходящем в эти минуты.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 де Лигт – 35'     0:2 Рашфорд – 41'     0:3 Гарначо – 90+6'    
Удаления: Стивенс – 79' / нет

Уругвайский футболист перешёл в английский клуб из «ПСЖ» минувшим летом. Ранее в СМИ появлялись сведения, что «красные дьяволы» заплатили французскому гранду € 50 млн за трансфер полузащитника. Действующее трудовое соглашение Угарте с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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