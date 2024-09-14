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«Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Саутгемптон» в матче 4-го тура АПЛ

«Манчестер Юнайтед» на выезде разгромил «Саутгемптон» в матче 4-го тура АПЛ
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Саутгемптон» и «Манчестер Юнайтед». Игра прошла сегодня, 14 сентября, на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Стюарт Атвелл. Стартовый свисток прозвучал в 14:30 мск. Матч закончился со счётом 3:0 в пользу гостей.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 14:30 МСК
Саутгемптон
Саутгемптон
Окончен
0 : 3
Манчестер Юнайтед
Манчестер
0:1 де Лигт – 35'     0:2 Рашфорд – 41'     0:3 Гарначо – 90+6'    
Удаления: Стивенс – 79' / нет

На 35-й минуте защитник Маттейс де Лигт открыл счёт в матче. Нападающий гостей Маркус Рашфорд удвоил преимущество манкунианцев. В компенсированное время вингер Алехандро Гарначо довёл дело до разгрома.

Отметим, что защитник «Саутгемптона» Джек Стивенс на 79-й минуте получил прямую красную карточку.

Таким образом, «Манчестер Юнайтед» добавил +2 очка в чемпионате. Команда занимает восьмое место в турнирной таблице АПЛ. «Саутгемптон» пребывает на 19-й строчке, не набрав ни одного очка.

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