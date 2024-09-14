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ПФК ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
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Акинфеев вышел на матч с «Зенитом» с особой капитанской повязкой

Акинфеев вышел на матч с «Зенитом» с особой капитанской повязкой
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Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев играет в матче 8-го тура Российской Премьер-Лиги с особой капитанской повязкой, которая посвящена 49-летию фанатского движения красно-синих. Об этом информирует телеграм-канал армейцев.

Фото: ПФК ЦСКА

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
1-й тайм
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Алексей Сухой.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Зенит» заработал 17 очков и располагается на первой строчке.

В первом круге минувшего сезона ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге красно-синие победили сине-бело-голубых со счётом 1:0.

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