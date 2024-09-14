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Червиченко — о словах Помазуна про «Спартак»: надо думать, что и когда ты говоришь

Червиченко — о словах Помазуна про «Спартак»: надо думать, что и когда ты говоришь
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Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о словах вратаря ЦСКА Ильи Помазуна, ранее сказавшего, что он допускает возможность своего перехода в стан красно-белых.

«Надо смотреть, что написано в контракте Помазуна — там же может быть масса всякой казуистики. Раз его отстранили, есть какой-то пункт, который ЦСКА трактует по-своему. Я много раз говорил, что футболисты — это не верх интеллектуального развития. Надо думать, что, где и когда ты произносишь. Скользкие моменты и острые углы лучше обходить», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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