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Экс-игрок ЦСКА Виктор Васин объявил о завершении карьеры

Экс-игрок ЦСКА Виктор Васин объявил о завершении карьеры
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Бывший футболист московского ЦСКА и сборной России Виктор Васин объявил о завершении профессиональной карьеры.

— Виктор, ты сказал, что теперь — болельщик. Ты завершил карьеру?
— Я закончил карьеру.

— Трёхкратный чемпион России в составе ЦСКА завершил карьеру, так?
— Да, — сказал Васин в эфире «Матч ТВ».

Последним клубом Васина стал казахстанский «Кайрат», за который россиянин выступал с февраля 2022 года. Всего 35-летний защитник провёл 68 матчей за казахстанскую команду и отметился четырьмя забитыми мячами. Ранее Виктор играл за такие команды, как ЦСКА, «Мордовия», «Уфа» и нальчикский «Спартак». Вместе с ЦСКА российский футболист трижды становился чемпионом страны, дважды выигрывал Кубок России и Суперкубок. В составе сборной России Васин принимал участие в розыгрыше Кубка конфедераций летом 2017 года.

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