«Счёт 1:1 был бы честным в этой игре». Саша Илич — о матче «Пари НН» с «Факелом»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ с «Факелом», который завершился со счётом 0:0.

«Тяжёлая игра, очень много единоборств. В начале первой половины матча мы играли хорошо, создавали моменты, но не удалось их реализовать. Во втором тайме у «Факела» было много угловых. Думаю, счёт 1:1 был бы честным в этой игре. Нам нужно было адаптироваться и привыкнуть в этому полю, потому что мы не играли ранее на искусственном газоне, но это футбол», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за восемь матчей. «Пари НН» заработал семь очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Локомотив», набравший 18 очков в восьми встречах.