Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ПФК ЦСКА — Зенит. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Счёт 1:1 был бы честным в этой игре». Саша Илич — о матче «Пари НН» с «Факелом»

«Счёт 1:1 был бы честным в этой игре». Саша Илич — о матче «Пари НН» с «Факелом»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Саша Илич прокомментировал результат матча 8-го тура РПЛ с «Факелом», который завершился со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 14:15 МСК
Факел
Воронеж
Окончен
0 : 0
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород

«Тяжёлая игра, очень много единоборств. В начале первой половины матча мы играли хорошо, создавали моменты, но не удалось их реализовать. Во втором тайме у «Факела» было много угловых. Думаю, счёт 1:1 был бы честным в этой игре. Нам нужно было адаптироваться и привыкнуть в этому полю, потому что мы не играли ранее на искусственном газоне, но это футбол», — приводит слова Илича «Матч ТВ».

«Факел» занимает 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала пять очков за восемь матчей. «Пари НН» заработал семь очков и располагается на 11-й строчке. На первом месте находится «Локомотив», набравший 18 очков в восьми встречах.

Турнирная таблица РПЛ
Материалы по теме
«Зенит» обыграл ЦСКА! Команды чуть не устроили ММА в концовке встречи! LIVE
Live
«Зенит» обыграл ЦСКА! Команды чуть не устроили ММА в концовке встречи! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android