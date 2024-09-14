Червиченко: когда касса «Химок» начнёт худеть, примут решение по игрокам

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о большом количестве футболистов в заявке подмосковных «Химок» в текущем сезоне чемпионата России.

«Видимо, «Химки» хотят дойти до полтинника в заявке. Какой-то парадокс: не самый богатый клуб, а людей масса. Даже не представляю, зачем это сделано. Небогатый клуб, а наличие любого человека в заявке подразумевает выплаты зарплаты и налогов с этой зарплаты. Может, ещё недостаточно зрелое управление — только постигают перипетии управления клубом и могут где-то ошибиться.

Когда касса начнёт худеть, в зимний период примут решение. Будет не так легко избавиться, потому что игрок «Химок» — не самый популярный тренд. Платили много, может, хотят получить тоже много, но не могут вернуть и половины вложенных денег. Думаю, в этом проблема. А дёшево отдавать не хотят», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.