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Комбаров: верю, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне

Комбаров: верю, что «Спартак» станет чемпионом в этом сезоне
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Дмитрий Комбаров, исполняющий обязанности главного тренера «Спартака-2», считает, что красно-белые в нынешнем сезоне станут чемпионами Российской Премьер-Лиги.

«Что касается Олега Рябчука, не хотел бы говорить только об одном футболисте. К сожалению, игру Мангаша тоже не видел, но думаю, что в этом сезоне «Спартак» станет чемпионом. Верю в это», — приводит слова Комбарова «РБ Спорт».

После 7-го тура «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Последний раз красно-белые становились чемпионами страны в сезоне-2016/2017. Дмитрий Комбаров был основным левым защитником в том составе. В 8-м туре РПЛ «Спартак» сыграет на выезде с махачкалинским «Динамо». Игра пройдёт 15 сентября в 19:00 мск.

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