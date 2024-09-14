Нобель Арустамян высказался об отстранении Помазуна и о ситуации с Кривцовым

Спортивный журналист Нобель Арустамян прокомментировал информацию об отстранении голкипера ЦСКА Ильи Помазуна от тренировок с основным составом и высказался о слухах о переводе в «Краснодар-2» Никиты Кривцова из-за несогласованного интервью.

«Вчера и сегодня появились новости об отстранении Ильи Помазуна от основы ЦСКА и о переводе Никиты Кривцова в «Краснодар-2» — и они требуют нашего комментария.

Якобы несогласованное интервью Кривцова было согласовано с «Краснодаром» на всех этапах — как и интервью Козлова и Кокшарова. Мы всегда ответственно подходим к таким вопросам. Если клубы, футболисты, их представители или клубные пресс-службы просят согласовать интервью перед публикацией — обязательно это делаем.

Кривцова не отправляли во вторую команду «Краснодара». Никита готовится к сегодняшнему матчу с «Ростовом». Кривцов, как и некоторые другие футболисты главной команды, заявлен за «Краснодар-2» для возможного участия в матчах за него. Это распространённая практика.

Что касается истории с Ильёй Помазуном. Отстранение Ильи от работы с основной командой ЦСКА мне кажется странным. Илья задолго до нашей беседы уже не раз говорил, что допускает переход в «Спартак». Это не сенсация — тем более с учётом того, что ЦСКА всего год назад без проблем продал своего игрока «Спартаку».

Надеюсь, у Ильи всё будет хорошо — он вернётся в главную команду ЦСКА или найдёт себе новый клуб», — написал Арустамян в телеграм-канале.