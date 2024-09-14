«Химки» заявили 46 игроков на сезон-2024/2025 — это больше, чем у «Челси»

Подмосковные «Химки» заявили 46 игроков на текущий сезон Российской Премьер-Лиги и Кубка страны — это больше, чем у любого другого российского клуба, и даже больше, чем у «Челси» в чемпионате Англии.

В минувшее летнее трансферное окно подмосковный клуб пополнил 21 футболист: теперь в составе «Химок» числятся четыре вратаря, 18 защитников, 18 полузащитников и шесть нападающих.

В турнирной таблице РПЛ команда занимает 12-е место, набрав шесть очков после семи матчей. В 8-м туре РПЛ «Химки» сыграют на выезде с «Акроном» из Тольятти. Матч начнётся 15 сентября в 16:30 мск. Напомним, что подмосковный клуб в минувшем сезоне Первой лиги занял первое место в турнирной таблице.