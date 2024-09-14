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«Комо» упустил победу над «Болоньей» в матче Серии А, ведя 2:0 по ходу игры

«Комо» упустил победу над «Болоньей» в матче Серии А, ведя 2:0 по ходу игры
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Завершился матч 4-го тура Серии А, в котором встречались «Комо» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. Итоговый результат — 2:2.

Италия — Серия А . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:00 МСК
Комо
Комо
Окончен
2 : 2
Болонья
Болонья
1:0 Казале – 5'     2:0 Кутроне – 53'     2:1 Кастро – 76'     2:2 Айлинг – 90+1'    

На пятой минуте автоголом отметился защитник «Болоньи» Николо Казале. На 53-й минуте забил нападающий «Комо» Патрик Кутроне с передачи Габриэла Стрефеззы. На 76-й минуте отличился нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро. На 90+1-й минуте счёт в матче сравнял нападающий «Болоньи» Сэмюэл Айлинг. Ему ассистировал Кастро.

После этого матча в активе «Комо» два очка. Подопечные Сеска Фабрегаса занимают 19-е место после четырёх матчей. «Болонья» с тремя очками располагается на 14-й строчке.

Турнирная таблица Серии А
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