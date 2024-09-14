«Комо» упустил победу над «Болоньей» в матче Серии А, ведя 2:0 по ходу игры

Завершился матч 4-го тура Серии А, в котором встречались «Комо» и «Болонья». Игра проходила на стадионе «Джузеппе Синигалья» в Комо (Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Марко Пиччинини. Итоговый результат — 2:2.

На пятой минуте автоголом отметился защитник «Болоньи» Николо Казале. На 53-й минуте забил нападающий «Комо» Патрик Кутроне с передачи Габриэла Стрефеззы. На 76-й минуте отличился нападающий «Болоньи» Сантьяго Кастро. На 90+1-й минуте счёт в матче сравнял нападающий «Болоньи» Сэмюэл Айлинг. Ему ассистировал Кастро.

После этого матча в активе «Комо» два очка. Подопечные Сеска Фабрегаса занимают 19-е место после четырёх матчей. «Болонья» с тремя очками располагается на 14-й строчке.