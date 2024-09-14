Михаил Галактионов поделился мыслями о поездках игроков «Локомотива» в сборные

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов поделился мыслями о поездках игроков железнодорожников в свои национальные команды.

— Как вы оцените поездку в сборные в нынешней ситуации: они ребят закаляют или больше отнимают силы из-за перелётов и так далее?

— И руководство клуба об этом заявляло, и я как человек, который работал в системе сборных команд большое количество лет, понимаю, что сборные должны жить. Мы очень рады, что здесь большое количество наших игроков. Сегодня наши ребята востребованы в национальных командах. Плюс у Эдгара [Севикяна] и Наира [Тикнизяна] была Лига наций, это очень хорошее соревнование. Кто-то готов чуть лучше, кто-то по тонусу — чуть хуже, поэтому игровое время мы распределили. Сейчас нам предстоит кубковый матч, а затем будет календарная игра в чемпионате — через два на третий. Сейчас вся обойма игроков нам пригодится, рассчитываем на всех. Коллективу об этом сказали, — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.