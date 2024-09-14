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Игрок «Зенита» Лусиано Гонду установил уникальное достижение в РПЛ за последние 15 лет

Игрок «Зенита» Лусиано Гонду установил уникальное достижение в РПЛ за последние 15 лет
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Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду забил в матче 8-го тура РПЛ с «ЦСКА». Таким образом, Гонду стал первым игроком в чемпионате России за последние 15 лет, которому удалось забить головой в каждом из своих двух первых матчей в турнире. Об этом сообщает Opta Sports. На момент написания новости «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

Гонду дебютировал за сине-бело-голубых в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0). Нападающий оформил дубль.

Трансферная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с форвардом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.

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