Игрок «Зенита» Лусиано Гонду установил уникальное достижение в РПЛ за последние 15 лет

Аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду забил в матче 8-го тура РПЛ с «ЦСКА». Таким образом, Гонду стал первым игроком в чемпионате России за последние 15 лет, которому удалось забить головой в каждом из своих двух первых матчей в турнире. Об этом сообщает Opta Sports. На момент написания новости «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Гонду дебютировал за сине-бело-голубых в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Пари Нижний Новгород» (3:0). Нападающий оформил дубль.

Трансферная стоимость футболиста, по информации интернет-портала Transfermarkt, оценивается в € 10 млн. Соглашение «Зенита» с форвардом рассчитано на четыре года с возможностью продления ещё на один сезон.