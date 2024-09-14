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Видео: Соболев чуть не срезал мяч в свои ворота в дебютном матче за «Зенит» с ЦСКА

Нападающий «Зенита» Александр Соболев мог отметиться автоголом в своём дебютном матче за сине-бело-голубых с ЦСКА в 8-м туре РПЛ. На момент написания новости «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео доступно в телеграм-канале ЦСКА.

На 43-й минуте аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.

ЦСКА занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 13 очков за семь матчей. «Зенит» заработал 17 очков и располагается на второй строчке.

В первом круге минувшего сезона ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью со счётом 1:1. Во втором круге красно-синие победили сине-бело-голубых со счётом 1:0.