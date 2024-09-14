Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал подписание Сесара Монтеса

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал подписание центрального защитника сборной Мексики Сесара Монтеса.

«Монтес — это очень гибкая, хорошая покупка для клуба. У него хороший возраст, он капитан сборной Мексики, игрок с большим международным опытом. Важно, что во время всех этих долгих переговоров не было утечки информации, всё прошло очень тихо, профессионально. Коллеги молодцы, что довели этот трансфер до логического завершения. Мы с Сесаром поговорили, когда он прилетел. Понятно, что была сборная, возвращение в Мексику, потому что они играли в США, оттуда был длительный перелёт в Москву, плюс синтетика. Мы сразу обговорили, что трогать его сегодня, скорее всего, не будем. Чтобы он посмотрел на атмосферу в команде, вклинивался в коллектив. Языковой барьер есть, но он уже начал с ребятами коммуницировать. Уже в ближайших матчах Монтес будет выходить, дебютировать и помогать нашему коллективу», — приводит слова Галактионова пресс-служба клуба на официальном сайте.