Защитник «Спартака» Дуарте полетел с командой на матч с махачкалинским «Динамо»

Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте завершил восстановление после травмы колена. Футболист отправился на матч с махачкалинским «Динамо», который пройдёт на «Анжи-Арене» в Каспийске в воскресенье, 15 сентября, и начнётся в 19:00 мск. Об этом сообщил телеграм-канал столичного клуба.

Алексис Дуарте пока не провёл в новом сезоне ни одного матча из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что защитник может покинуть «Спартак». Отмечалось, что в его кандидатуре были заинтересованы испанская «Валенсия» и казанский «Рубин». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.