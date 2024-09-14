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Защитник «Спартака» Дуарте полетел с командой на матч с махачкалинским «Динамо»

Защитник «Спартака» Дуарте полетел с командой на матч с махачкалинским «Динамо»
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Парагвайский защитник московского «Спартака» Алексис Дуарте завершил восстановление после травмы колена. Футболист отправился на матч с махачкалинским «Динамо», который пройдёт на «Анжи-Арене» в Каспийске в воскресенье, 15 сентября, и начнётся в 19:00 мск. Об этом сообщил телеграм-канал столичного клуба.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
15 сентября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо Мх
Махачкала
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Алексис Дуарте пока не провёл в новом сезоне ни одного матча из-за травмы, полученной во время предсезонной подготовки.

Ранее сообщалось, что защитник может покинуть «Спартак». Отмечалось, что в его кандидатуре были заинтересованы испанская «Валенсия» и казанский «Рубин». Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3,5 млн.

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