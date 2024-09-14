«Зенит» обыграл ЦСКА и вернулся на первую строчку в таблице РПЛ

Завершился матч 8-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский ЦСКА и санкт-петербургский «Зенит». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:30 мск. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит под занавес первого тайма, когда на 43-й минуте аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.