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«Байер» разгромил «Хоффенхайм» в матче 3-го тура Бундеслиги

«Байер» разгромил «Хоффенхайм» в матче 3-го тура Бундеслиги
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Завершился матч 3-го тура Бундеслиги, в котором встречались «Хоффенхайм» и «Байер». Игра проходила на стадионе «ПреЦеро Арена» в Зинсхайме,. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Шлагер. «Байер» одержал победу со счётом 4:1.

Германия — Бундеслига . 3-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
1 : 4
Байер
Леверкузен
0:1 Терье – 17'     0:2 Бонифасе – 30'     1:2 Бериша – 37'     1:3 Вирц – 72'     1:4 Бонифасе – 75'    

На 17-й минуте счёт в матче открыл игрок «Байера» Мартен Терье. На 30-й минуте матча удвоил преимущество «Байера»нападающий Виктор Бонифасе. На 37-й минуте забил нападающий «Хоффенхайма» Мергим Бериша.

На 71-й минуте отличился полузащитник «Байера» Флориан Вирц, реализовав пенальти. Через четыре минуты Бонифасе установил окончательный счёт в матче — 1:4.

После этой победы «Байер» набрал шесть очков. Подопечные Хаби Алонсо занимают четвёртое место после четырёх матчей. «Хоффенхайм» с тремя очками расположился на 13-й строчке в турнирной таблице Бундеслиги.

Параллельно завершились еще несколько матчей Бундеслиги:

  • «РБ Лейпциг» — Унион" — 0:0;
  • «Боруссия» М — «Штутгарт» — 1:3;
  • «Вольфсбург» — «Айнтрахт» Ф — 1:2.
Турнирная таблица Бундеслиги
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