Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Даррен Бонд. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.

Гости вышли вперёд уже на первой минуте игры: отличился французский нападающий Йоан Висса. «Горожане» смогли отыграться на 20-й минуте: гол забил форвард Эрлинг Холанд. На 32-й минуте норвежец оформил дубль. Отметим: автором результативной передачи стал голкипер Эдерсон.

После этой победы в активе «Сити» стало 12 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Брентфорд» с шестью очками находится на восьмом месте.