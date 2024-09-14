Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Даррен Бонд. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.
Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Висса – 1' 1:1 Холанд – 19' 2:1 Холанд – 32'
Гости вышли вперёд уже на первой минуте игры: отличился французский нападающий Йоан Висса. «Горожане» смогли отыграться на 20-й минуте: гол забил форвард Эрлинг Холанд. На 32-й минуте норвежец оформил дубль. Отметим: автором результативной передачи стал голкипер Эдерсон.
После этой победы в активе «Сити» стало 12 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Брентфорд» с шестью очками находится на восьмом месте.
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