Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Пари Сен-Жермен — Стад Брестуа 29. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Манчестер Сити — Брентфорд, результат матча 14 сентября 2024, счёт 2:1, АПЛ 2024/2025

Дубль Холанда принёс «Манчестер Сити» победу над «Брентфордом»
Комментарии

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Манчестер Сити» и «Брентфорд». Команды играли на стадионе «Этихад» в Манчестере. В качестве главного арбитра выступил Даррен Бонд. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Окончен
2 : 1
Брентфорд
Лондон
0:1 Висса – 1'     1:1 Холанд – 19'     2:1 Холанд – 32'    

Гости вышли вперёд уже на первой минуте игры: отличился французский нападающий Йоан Висса. «Горожане» смогли отыграться на 20-й минуте: гол забил форвард Эрлинг Холанд. На 32-й минуте норвежец оформил дубль. Отметим: автором результативной передачи стал голкипер Эдерсон.

После этой победы в активе «Сити» стало 12 очков. Команда возглавляет турнирную таблицу АПЛ. «Брентфорд» с шестью очками находится на восьмом месте.

Материалы по теме
Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком АПЛ в августе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android