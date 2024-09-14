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Болельщики ЦСКА скандировали «Зенит» — позор российского футбола»

Болельщики ЦСКА скандировали «Зенит» — позор российского футбола»
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Болельщики ЦСКА скандировали кричалку «Зенит» — позор российского футбола» во время матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с сине-бело-голубыми. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит под занавес первого тайма, когда на 43-й минуте аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.

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