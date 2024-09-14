Болельщики ЦСКА скандировали «Зенит» — позор российского футбола»

Болельщики ЦСКА скандировали кричалку «Зенит» — позор российского футбола» во время матча 8-го тура Российской Премьер-Лиги с сине-бело-голубыми. Информацию об этом передаёт корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Алексей Сухой. Гости одержали минимальную победу — 1:0.

Единственный гол в матче был забит под занавес первого тайма, когда на 43-й минуте аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.