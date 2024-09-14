«КАМАЗ» уверенно победил «Аланию» в матче 10-го тура Первой лиги
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Завершился матч 10-го тура Первой лиги, в котором встречались владикавказская «Алания» и КАМАЗ из Набережных Челнов. Игра прошла на Стадионе имени Султана Билимханова в Грозном. В качестве главного арбитра выступил Евгений Галимов (Екатеринбург). «КАМАЗ» одержал победу со счётом 2:0.
Россия — Мелбет Первая лига . 10-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 2
КАМАЗ
Набережные Челны
0:1 Караев – 1' 0:2 Дерюгин – 45+1'
Удаления: Кокоев – 90+2' / нет
На первой минуте счёт в матче открыл нападающий «КАМАЗа» Давид Караев. Затем полузащитник Александр Дерюгин увеличил преимущество гостей, забив гол на 45+1-й минуте.
«КАМАЗ» после этой победы набрал 11 очков за 10 матчей и занимает 12-е место в турнирной таблице Первой лиги. «Алания» после аналогичного количества игр заработала девять очков и располагается на 15-й строчке. Возглавляет турнирную таблицу Первой лиги тульский «Арсенал», у которого 19 очков.
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