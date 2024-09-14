«Зенит» выиграл у ЦСКА в гостях впервые с 2021 года

«Зенит» одержал победу в выездном матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА со счётом 1:0. Таким образом, Зенит» выиграл у ЦСКА в гостях впервые с 2021 года.

До этой встречи «Зенит» последний раз побеждал ЦСКА в гостях в матче 16-го тура РПЛ сезона-2021/2022, разгромив соперника со счётом 3:0. После этого «Зенит» не мог выиграть в трёх гостевых встречах подряд.

Единственный гол в матче был забит под занавес первого тайма, когда на 43-й минуте аргентинский нападающий «Зенита» Лусиано Гонду вывел свою команду вперёд.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.