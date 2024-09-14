«Ливерпуль» уступил «Ноттингему» в матче 4-го тура АПЛ

Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 72-й минуте. Отличился нападающий «Ноттингема» Каллум Хадсон-Одои. Автором результативной передачи стал форвард Энтони Эланга.

После этой победы в активе «Ноттингема» стало восемь очков, команда поднялась на четвёртую строчку в таблице. «Ливерпуль» с девятью очками идёт вторым.