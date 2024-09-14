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Ливерпуль — Ноттингем Форест, результат матча 14 сентября 2024, счёт 0:1, АПЛ 2024/2025

«Ливерпуль» уступил «Ноттингему» в матче 4-го тура АПЛ
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Завершился матч 4-го тура английской Премьер-лиги, в котором встречались «Ливерпуль» и «Ноттингем Форест». Команды играли на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступил Майкл Оливер. Стартовый свисток прозвучал в 17:00 мск. Гости одержали победу со счётом 1:0.

Англия — Премьер-лига . 4-й тур
14 сентября 2024, суббота. 17:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
0 : 1
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Хадсон-Одои – 72'    

Единственный гол в матче был забит на 72-й минуте. Отличился нападающий «Ноттингема» Каллум Хадсон-Одои. Автором результативной передачи стал форвард Энтони Эланга.

После этой победы в активе «Ноттингема» стало восемь очков, команда поднялась на четвёртую строчку в таблице. «Ливерпуль» с девятью очками идёт вторым.

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