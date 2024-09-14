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Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА

Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

МИР Российская Премьер-лига . 8-й тур
14 сентября 2024, суббота. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
0 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Гонду – 43'    

«Последние матчи приучили, что в играх с ЦСКА всегда минимум голевых моментов. Рады победе — давно у них не выигрывали. В первом тайме ЦСКА был конкретнее, свежее, давление на наши ворота, подборы остались за нами. Во втором тайме мы искали возможности для контратак. ЦСКА провёл очень хороший матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.

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