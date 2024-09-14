Сергей Семак прокомментировал победу «Зенита» в матче с ЦСКА

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу в матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0).

«Последние матчи приучили, что в играх с ЦСКА всегда минимум голевых моментов. Рады победе — давно у них не выигрывали. В первом тайме ЦСКА был конкретнее, свежее, давление на наши ворота, подборы остались за нами. Во втором тайме мы искали возможности для контратак. ЦСКА провёл очень хороший матч», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.