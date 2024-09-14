Сергей Семак объяснил, почему выставил на матч с ЦСКА трёх форвардов сразу

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал выход в стартовом составе на матч 8-го тура РПЛ с ЦСКА (1:0) трёх номинальных центральных нападающих: Александра Соболева, Лусиано Гонду и Матео Кассьерры.

«Мы хотели придать больше остроты, выпустили трёх форвардов. Хотели создавать голевые моменты — и один гол забили, но таких атак и моментов должно быть больше, нам следует играть интереснее. Мы сегодня тяжеловато смотрелись.

Пауза на матчи сборных сказалась — Педро только приехал, Мостовому не хватает игрового тонуса. Сегодня решили выпустить такую атакующую тройку, Соболеву надо набирать форму через игровую практику», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым.