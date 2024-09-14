Сергей Семак высказался об игре Соболева в матче с ЦСКА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре новичка команды Александра Соболева в матче 8-го тура РПЛ с ЦСКА (0:1).

«Сложно оценить игру Соболева. Он пропустил много времени, ему нужно набрать форму. Адаптация, свежесть — всё это придёт», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

После этой победы в активе «Зенита» стало 20 очков. Подопечные Сергея Семака вернулись на первую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 13 очками идёт пятым. В следующем туре чемпионата России санкт-петербургский клуб встретится с воронежским «Факелом». Встреча пройдёт 21 сентября в 16:30 мск.